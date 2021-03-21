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Собака погибла от удара током рядом со светофором и “зеброй” в Красном Селе

В Северной столице созданный для предотвращения чрезвычайных происшествий светофор привел к гибели собаки. Моральную травму получил и ребенок, ее хозяин.


Это произошло около пешеходного перехода около дома №9 по Гатчинскому шоссе.

Подробности 21 марта сообщили в паблике “Транспортный коллапс, Красное Село” в ВК.

Мальчик и собака на поводке пересекли проезжую часть и прошли по разные стороны от столба светофора. При этом поводок пса обмотался вокруг основания столба.

“Вдруг питомец упал на землю и начал биться в конвульсиях, после чего скончался. Хозяин погибшего пёсика не пострадал, но явно получил моральную травму, отмечается в публикации”, – сообщил телеканал “78”.

Отмечается, что согласно предварительным данным, электроизоляция светофора оказалась нарушена, сделав объект смертельно опасным.

РИА “NEWSTES” писало, ранее в Москве ударило током наступившего в лужу школьника.

Напомним, в воскресенье в казанском государственном цирке подрались два слона и полезли на зрителей.

Сообщение Собака погибла от удара током рядом со светофором и “зеброй” в Красном Селе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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