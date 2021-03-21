Собянин рассказал о строительстве в Москве новых медцентров

Вадим Карасев

В Москве ведется строительство около 70 новых медицинских объектов, включая 36 поликлиник и 20 больничных корпусов – об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

До 2023 года будет завершено строительство ряда крупных объектов – таких, как многопрофильный медицинский центр с родильным домом в Коммунарке, лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы №1, многопрофильный лечебный комплекс в детской городской клинической больнице святого Владимира.

"Строим достаточно много в Москве медицинских центров. Это инфекционный центр, это наши поликлиники, новые больницы, скоропомощные корпуса, диагностические центры. Всего около миллиона квадратных метров недвижимости находится в стройке", – уточнил Собянин.

Город уделяет особенное внимание медучреждениям, которые нацелены на помощь онкобольным – уже в следующем году закончится строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова в Перове. По словам Собянина, это будет новый масштабный центр мирового уровня, удобный и для врачей, и для пациентов.

Всего за 10 лет в столице были завершены работы по возведению около 100 медицинских объектов, в том числе федерального значения.