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Sohu: подводники ВМФ РФ унизили военных НАТО в Средиземноморье

Китайское издание Sohu рассказало что неатомная субмарина «Ростов-на-Дону», принадлежащая РФ, осуществляла переход из Кронштадта в Средиземное море. Военные силы НАТО неустанно наблюдали за ней. Однако в Средиземном море российская подводная лодка неожиданно пропала с экранов радаров.

Однако, сообщается, что исчезла субмарина только с глаз НАТО, российское командование оставалось на связи с подлодкой.

«Соединенные Штаты понимают: для Запада очередная победа российской субмарины в подводной игре «кошки-мышки» свидетельствует о реальной угрозе и мощи противника», – рассказывают аналитики Sohu.

Как говорят специалисты, пока неизвестно, как «Ростову-на-Дону» удалось уйти от радаров НАТО. После подобного маневра преимущество НАТО и США в акватории Средиземного моря поставлено под вопрос.

Сообщение Sohu: подводники ВМФ РФ унизили военных НАТО в Средиземноморье появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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