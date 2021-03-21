Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения

Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения

Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова и отметил его вклад в укрепление российско-абхазских отношений.

Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.


"Уважаемый Сергей Викторович! Вот уже много лет вы стоите на защите внешнеполитических и национальных интересов России и Абхазии на всех международных площадках. Тот вклад, который вы вносите в развитие и укрепление российско-абхазских отношений несмотря на все сложности, бесценен", - говорится в сообщении на сайте союза.

Отдельно в КСОРС отметили помощь Лаврова в решении проблем русских соотечественников, проживающих в Абхазии.


"Позвольте сердечно поздравить вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья, кавказского долголетия, дальнейших успехов на этом нелегком поприще", - отмечается в сообщении.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Трое в больнице, один — в коме: вечеринка с наркотиками закончилась очень печально для подростков в Ровенской области
Трое в больнице, один — в коме: вечеринка с наркотиками закончилась
СМИ: Иран планировал убить американского генерала после гибели Сулеймани
СМИ: Иран планировал убить американского генерала после гибели
Показывал девочке страшные вещи на детской площадке: в Киеве задержали педофила-иностранца
Показывал девочке страшные вещи на детской площадке: в Киеве
Звезда UFC Джон Джонс высказался о заслугах Нурмагомедова
Звезда UFC Джон Джонс высказался о заслугах Нурмагомедова
Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на тренировке в «Хрустальном»
Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на
Чемпион Олимпиады Траньков считает, что российские фигуристки не займут весь пьедестал на чемпионате мира
Чемпион Олимпиады Траньков считает, что российские фигуристки не
Главным тренером волгоградского «Ротора» назначен Юрий Батуренко 20 марта
Главным тренером волгоградского «Ротора» назначен Юрий Батуренко 20
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В России с 1 мая меняются правила купли и продажи подержанных авто
В России с 1 мая меняются правила купли и продажи подержанных авто
Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
Валерия Ланская о трудностях на шоу «Точь-в-точь», Билли Айлиш и воспитании сына
Валерия Ланская о трудностях на шоу «Точь-в-точь», Билли Айлиш и
Гоша Карцев про Филиппа Плейна: «Изначально я готовил нападение на его стразы и черепа»
Гоша Карцев про Филиппа Плейна: «Изначально я готовил нападение на

Топ на сегодня

Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с молчаливого согласия Германии и Франции
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с

Еще по теме

Путин поздравил президента Киргизии Атамбаева с днём рождения
Володин поздравил Сергея Нарышкина с 65-летием
Володин поздравил Медведева с днем рождения
Лидеры стран СНГ поздравили Дмитрия Медведева с Днем рождения