Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения

Анастасия Иванова

Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова и отметил его вклад в укрепление российско-абхазских отношений.

Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.





"Уважаемый Сергей Викторович! Вот уже много лет вы стоите на защите внешнеполитических и национальных интересов России и Абхазии на всех международных площадках. Тот вклад, который вы вносите в развитие и укрепление российско-абхазских отношений несмотря на все сложности, бесценен", - говорится в сообщении на сайте союза.

Отдельно в КСОРС отметили помощь Лаврова в решении проблем русских соотечественников, проживающих в Абхазии.

"Позвольте сердечно поздравить вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья, кавказского долголетия, дальнейших успехов на этом нелегком поприще", - отмечается в сообщении.