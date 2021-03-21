США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
Ранее телеканал NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Байден изучает различные варианты графика вывода американских войск из Афганистана. По словам источников, Пентагон предложил Байдену несколько вариантов: вывести войска к 1 мая, оставить их на неопределенный срок или же на ограниченный период, который может продлиться еще шесть месяцев после согласованного срока – до ноября. В недавнем интервью телекомпании АВС Байден заявил, что США все еще могут вывести войска из Афганистана к 1 мая, но решение на этот счет пока окончательно не принято.
"Мне известно о существующих спекуляциях, что президент принял решение оставить там войска до ноября. Насколько мне - довольно серьезно задействованному в этих обсуждениях человеку - известно, президент не принял решения и не делал никаких заявлений о том, когда он решит вывести войска... Никакого решения пока не было принято. Никакого решения о продолжительности пребывания или численности войск на данный момент не принято", - заявил Остин, как следует из стенограммы его выступления, размещенного на сайте ведомства.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
США и "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении соглашения.