Стало известно содержание писем-извинений американцев за слова Байдена

Лидия Мартынова

Рядовые американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне полагали, что действующий лидер страны выразил мнение всей нации о ситуации.

Это следует из полученных российским посольством в Вашингтоне писем, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".

заявил, что каждый человек всегда видит в другом свои собственные качества, и напомнил детскую поговорку "кто как обзывается, тот так и называется", отметив, что в ней содержится "очень глубокий смысл".предложил провести онлайн-беседу в ближайшие дни. Американский президент в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.