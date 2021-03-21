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Стоматолог Шевченко объяснил, какие правила нужно соблюдать для здоровья полости рта

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, стоматолог Олесь Шевченко назвал несколько важных правил по уходу за полостью рта, чтобы сохранить здоровье зубов и десен.

Кандидат медицинских наук назвал главным правилом необходимость в ежедневной чистке зубов. Очищение должно происходить не менее двух минут утром и вечером. Так же важна и техника чистки: от десны к краю зуба. Ежедневно нужно очищать пространство между зубами. Обычно кариес и воспаление десен начинается именно между зубами.

Стоматолог советует прибегать к помощи ополаскивателей рта после процедуры очищения. После приема пищи необходимо около десяти минут использовать жевательную резинку. Данный продукт желателен без сахара.

Сообщение Стоматолог Шевченко объяснил, какие правила нужно соблюдать для здоровья полости рта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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