Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Михаила Евдокимова: «Пересматриваю папины выступления»

Сын Михаила Евдокимова: «Пересматриваю папины выступления»

Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Юморист и политик погиб в результате автомобильной аварии. Внебрачный сын шоумена признался, что часто вспоминает знаменитого родителя и пересматривает концерты с его участием.


Лишь после смерти Михаила Евдокимова выяснилось, что помимо двух дочерей, у него остался и сын. Сейчас Даниилу 16. Он с радостью говорит об известном отце. «Пересматриваю папины выступления. Иногда вечерком могу посмотреть спокойно вместе с мамой, посмеяться. Но юмор не люблю…» — признался звездный наследник в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Юноше был год, когда родитель трагически ушел из жизни. По словам Даниила, отца ему заменила мама. «Не мог предположить, что папы не станет, но как-то смирился. Я все равно его хорошо не знал. Раньше каждый год в память о нем мы ездили на Алтай, встречались со всеми, приезжали на могилу, клали цветы. Сейчас сами дома вспоминаем», — добавил сын Михаила Сергеевича.

Даниил родился в 2004-м. Его мама — модель Инна Белова. Женщина не раз говорила, что ей нелегко пришлось после кончины политика. «Страшнее похорон было только приехать на следующей день к сыну, на его день рождения, и сказать, что папы у него нет… Был ребенок, о котором нужно было заботиться, кормить, воспитывать. У меня были, конечно, ухажеры, но не было подходящих», — откровенничала любовница Евдокимова. 

К слову, от брака с женщиной по имени Галина у Михаила Сергеевича осталась дочь Анна, которой через полтора месяца исполнится 34 года. Также юморист тайно встречался с Надеждой Жарковой. В 1995 году на свет появилась их дочь — Анастасия.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Kyodo: Токио заочно принял сторону США в случае конфликта КНР с Тайванем
Kyodo: Токио заочно принял сторону США в случае конфликта КНР с
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по
Сын Михаила Евдокимова: «Пересматриваю папины выступления»
Сын Михаила Евдокимова: «Пересматриваю папины выступления»
Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу лета
Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства «Северного потока-2»
В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства «Северного
Россиянам раскрыли план действий при получении «ошибочного» перевода на карту
Россиянам раскрыли план действий при получении «ошибочного» перевода
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни
Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни
После страшной травмы и комы жена заперла Евгения Леонова-Гладышева дома и никого к нему не пускает
После страшной травмы и комы жена заперла Евгения Леонова-Гладышева
Мама больной раком сестры-близнеца Зиты: «Гита сказала, если я сломаюсь, то и она...»
Мама больной раком сестры-близнеца Зиты: «Гита сказала, если я
Петров оставил образ Гриши Измайлова, а «Мухич» похудел. Как изменилась жизнь актеров «Полицейского с Рублевки»
Петров оставил образ Гриши Измайлова, а «Мухич» похудел. Как

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении Тайваня в ходе переговоров на Аляске
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Лидер Чечни Кадыров посоветовал Джо Байдену быть мужчиной и встретиться с Путиным
Лидер Чечни Кадыров посоветовал Джо Байдену быть мужчиной и
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на

Еще по теме

Женщины Михаила Евдокимова снова обрели семейное счастье
Любовница покойного Михаила Евдокимова стала жертвой мошенников
Прямой эфир - Андрей Малахов. Памяти Михаила Задорнова (10.11.2017)
Дочь Кокшенова рассказала о его состоянии после выписки из больницы