Сын Михаила Евдокимова: «Пересматриваю папины выступления»

Лидия Мартынова

Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Юморист и политик погиб в результате автомобильной аварии. Внебрачный сын шоумена признался, что часто вспоминает знаменитого родителя и пересматривает концерты с его участием.

Лишь после смерти Михаила Евдокимова выяснилось, что помимо двух дочерей, у него остался и сын. Сейчас Даниилу 16. Он с радостью говорит об известном отце. «Пересматриваю папины выступления. Иногда вечерком могу посмотреть спокойно вместе с мамой, посмеяться. Но юмор не люблю…» — признался звездный наследник в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Юноше был год, когда родитель трагически ушел из жизни. По словам Даниила, отца ему заменила мама. «Не мог предположить, что папы не станет, но как-то смирился. Я все равно его хорошо не знал. Раньше каждый год в память о нем мы ездили на Алтай, встречались со всеми, приезжали на могилу, клали цветы. Сейчас сами дома вспоминаем», — добавил сын Михаила Сергеевича.

Даниил родился в 2004-м. Его мама — модель Инна Белова. Женщина не раз говорила, что ей нелегко пришлось после кончины политика. «Страшнее похорон было только приехать на следующей день к сыну, на его день рождения, и сказать, что папы у него нет… Был ребенок, о котором нужно было заботиться, кормить, воспитывать. У меня были, конечно, ухажеры, но не было подходящих», — откровенничала любовница Евдокимова.

К слову, от брака с женщиной по имени Галина у Михаила Сергеевича осталась дочь Анна, которой через полтора месяца исполнится 34 года. Также юморист тайно встречался с Надеждой Жарковой. В 1995 году на свет появилась их дочь — Анастасия.