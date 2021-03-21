Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Вадим Карасев

Март подходит к завершению, и провести остаток первого весеннего месяца важно в хорошем настроении. Своевременные подсказки старших Арканов помогут Знакам Зодиака не упустить свою удачу в период с 22 по 28 марта.

В конце марта подводят итоги первых трех месяцев нового года, строят планы и получают первые плоды вложенных усилий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям зодиакальных созвездий прислушаться к рекомендациям Таро-прогноза, чтобы завершить март на позитивной ноте, поставить точку в начатых делах и не стать заложниками собственной халатности.

Овен





Аркан «Колесница» говорит Овнам о необходимости решительных действий. По этой карте важна не только реакция на происходящие события, но и осмотрительность. Взвешенные решения приведут к новым успехам, тогда как авантюры и риски будут усложнять жизнь.

По карте «Суд» Овнов ждет долгожданное освобождение от забот. Аркан сулит удачный исход проделываемой работы, но только при условии, что Овны не будут потакать желанию схитрить. Честность и объективность позволят достичь нужных результатов без больших затрат сил и времени.

В конце недели по карте «Влюбленные» Овнам предстоит принять ответственное решение, благодаря которому получится прийти к новым победам. Аркан напоминает, что принятое решение не получится отменить, а значит, нужно подойди к выбору ответственно.

Телец





В начале недели Тельцам важно быть готовыми к неожиданному повтору событий. Аркан «Башня» предупреждает о том, что Тельцы столкнутся с необходимостью посмотреть правде в глаза. Убегать от насущных проблем нельзя. Умение выжидать и принимать ответственные решения убережет от неприятностей.

Аркан «Луна» сулит Тельцам неприятности лишь в том случае, если потакать необоснованным страхам и верить слухам. Совет карты заключается в необходимости отказа от домыслов и предрассудков в пользу здравого мышления.

Карта «Умеренность» в раскладе на конец мартовской недели призывает Тельцов отказаться от спешки и не принимать решений, если нет уверенности. По этому Аркану нельзя игнорировать предчувствия: доверие внутреннему голосу поможет Тельцам не ошибиться и не зайти в тупик.

Близнецы





Карта «Правосудие» открывает неделю, и по ней Близнецам важно сохранять объективность сознания. По этому Аркану справедливость будет восстановлена, и Близнецы смогут получить вознаграждение, если будут поступать честно. В противном случае их ждет работа над ошибками.

По карте «Смерть» Близнецов ждут неизбежные перемены. Совет карты — не сопротивляться происходящему, чтобы безболезненно расстаться с устаревшим прошлым и впустить в жизнь позитивные перемены.

«Повешенный» в раскладе — карта, призывающая Близнецов отказаться от тех дел, которые продвигаются медленно или зашли в тупик. Настала пора изменить тактику, чтоб достичь цели без промедления.

Рак





«Смерть» в раскладе для Раков — карта, призывающая к ответственности. По этому Аркану Раков ждет освобождение от всего, что утратило смысл, и этим переменам нельзя сопротивляться. Из жизни неизбежно уходит все неактуальное, а значит, настала пора меняться и менять ситуацию в свою пользу.

Аркан «Иерофант» говорит о мудрости и умении использовать свои лучшие качества. Ракам по этому Аркану предстоит посвятить себя осмысленному труду, не отвлекаясь на праздность. Умение выполнять дела в срок будет вознаграждено.

Карта «Суд» говорит о прорыве, когда Раки смогут завершить сложный проект, освободиться от зависимости и восстановить справедливость. Карта говорит о том, что Раки выиграют, если будут честны перед собой и окружением.

Лев





«Верховная жрица» в раскладе для Львов —карта, призывающая довериться предчувствиям. Аркан описывает ситуацию, когда спешка будет губительной, и Львам предстоит потренировать силу воли.

Аркан «Мир» указывает Львам на достижение поставленной цели. По этой карте препятствия исчезают, появляются ясные перспективы и возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Аркан также говорит о примирении, и Львы смогут зарыть топор войны.

Карта «Иерофант» призывает Львов уделять время делам первостепенной важности, чтобы успеть все в срок. Аркан сулит встречу с наставником, который поможет принять сложное решение и убережет от ошибок, если Львы прислушаются к ценным советам.

Дева





Карта «Дурак» указывает Девам на необходимость внимательно следить за ходом событий. Аркан предупреждает о том, что Девам нельзя терять бдительности, чтобы не упустить важный момент и не зайти в тупик.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая оставить попытки ускорить время. По этой карте Девам нужно быть осмотрительными, чтобы события шли своим чередом и не пришлось выполнять работу над ошибками.

Аркан «Дьявол» сулит проблемы лишь в том случае, если Девы будут потакать своим прихотям, позабыв о разумной осторожности. По этой карте важно остерегаться авантюр и влияния со стороны манипуляторов.

Весы





Аркан «Правосудие» открывает неделю и говорит о том, что Весы должны поступать честно. Такая тактика приведет к успеху быстрее и не заставит проводить работу над ошибками. Попытка обмана может привести к печальным последствиям.

По карте «Колесо фортуны» Весы должны принять свою судьбу и не пытаться изменить ход событий. Даже если кажется, что все идет не по плану, паниковать нет смысла. Спустя время все встанет на свои места, и Весы смогут взять ситуацию под контроль.

Карта «Башня» сулит перемены. Аркан описывает ситуацию, когда рушатся ложные цели, уходят в прошлое планы и идеи, которым не суждено осуществиться. Весам предстоит начать новый период жизни, полный новых идей.

Скорпион





По карте «Отшельник» Скорпионы смогут начать неделю с размышлений. Аркан говорит о необходимости отказаться от устаревших планов и идей, скорректировать поставленные задачи и запастись терпением.

Аркан «Иерофант» призывает Скорпионов не отказываться от мудрых советов и помощи. Карта советует укреплять деловые связи, не забывать о своих обещаниях и не игнорировать просьбы со стороны друзей.

По карте «Император» Скорпионы смогут занять долгожданную должность, если проявят выдержку и терпение. Карта призывает опираться на свои лучшие качества, чтобы зарекомендовать себя и обойти конкурентов.

Стрелец





Начало недели, судя по карте «Колесо фортуны», пройдет активно. Аркан призывает Стрельцов не противиться неизбежным переменам, которые ворвутся в жизнь не по расписанию.

По карте «Солнце» Стрельцов ожидает триумф и достойная награда. Также Аркан говорит о возможности покорения новых вершин, если не медлить и не бояться сделать шаг в неизвестность.

Аркан «Повешенный» говорит о периоде, когда Стрельцы будут находиться в тупике. Им предстоит скорректировать планы и временно оставить работу, чтобы не терять времени зря. Переключившись на другой род деятельности, им будет проще достичь успехов.

Козерог





Аркан «Повешенный» в раскладе для Козерогов сулит приостановку дел. По этой карте не нужно пытаться войти в запертую дверь, и Козерогам предстоит несколько сместить курс, чтобы найти выход из тупика.

По карте «Мир» Козероги обретут ясность и смогут понять причину, по которой в начале недели нельзя было продолжить начатое, исправить неточности и получить награду за свой труд.

«Колесница» в раскладе — карта действий, когда судьба дает прекрасные возможности. Козерогам предстоит активно бороться за свое благополучие, опираясь на полученные ранее навыки и знания.

Водолей





Карта «Повешенный» предупреждает Водолеев о том, что от некоторых затей лучше отказаться, чтобы потом не жалеть о потерянном зря времени.

Аркан «Отшельник» говорит о необходимости уединения. По этой карте Водолеи смогут приостановить дела, остаться наедине со своими мыслями и скорректировать планы, чтобы не допустить оплошностей.

Аркан «Звезда» говорит о победе и скорой награде. Аркан сулит Водолеям триумф, если они не свернут с намеченного пути.

Рыбы





«Луна» в раскладе для Рыб — карта, призывающая оставить сомнения и страхи. На пути могут встретиться недоброжелатели, и Рыбы должны быть сильными, чтобы не стать их жертвами.

Аркан «Иерофант» говорит о возможности получить мудрые советы и обрести наставника, который поможет в борьбе с перипетиями судьбы. Рыбы должны быть готовы смиренно трудиться, не жалея сил, чтобы их мечты стали реальностью.

Карта «Сила» говорит о необходимости решительных действий. Этот Аркан сообщает о победе над страхами, которые мешали Рыбам и затрудняли путь к новым успехам.