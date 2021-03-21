Татьяна Кирилюк рассказала, за что она любит своего мужа и что её в нем бесит ⠀

Вадим Карасев

Я подготовила 2 списка о муже, которым хочу с вами поделиться. Вдруг у вас откликнется, девчули.Носить его рубашки как на этих фото. Зарываться рукой в его волосы и делать шухер на голове. Класть голову мужу на плечо, когда он за рулём. Греть о него свои холодные ноги. Есть его завтраки. Получать от него из супермаркета вкусные ништяки (сладости или фрукты).Отказывается делать мне массаж. Матерится за рулём. Делает мне замечания, когда за рулём я. Смотрит по ТВ в 30 раз какое-нибудь старьё типа «Крепкий орешек». Собирается быстрее меня и подгоняет в коридоре: «Ну ты долго еще?».Вроде, это пока всё. Напишите теперь вы, девчули, что любите больше всего в своём мужчине и что вас безумно в нём бесит?