Татьяна Кирилюк рассказала, за что она любит своего мужа и что её в нем бесит ⠀
Сегодня, 12:15 Вадим Карасев
Я подготовила 2 списка о муже, которым хочу с вами поделиться. Вдруг у вас откликнется, девчули.
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1. Штуки, связанные с мужем, которые я люблю: Носить его рубашки как на этих фото. Зарываться рукой в его волосы и делать шухер на голове. Класть голову мужу на плечо, когда он за рулём. Греть о него свои холодные ноги. Есть его завтраки. Получать от него из супермаркета вкусные ништяки (сладости или фрукты).
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2. Я не люблю, когда муж: Отказывается делать мне массаж. Матерится за рулём. Делает мне замечания, когда за рулём я. Смотрит по ТВ в 30 раз какое-нибудь старьё типа «Крепкий орешек». Собирается быстрее меня и подгоняет в коридоре: «Ну ты долго еще?».
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Вроде, это пока всё. Напишите теперь вы, девчули, что любите больше всего в своём мужчине и что вас безумно в нём бесит?
По материалам: life-dom2.su