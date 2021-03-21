Теледоктор Мясников сообщил о возможной вспышке туберкулеза в России после пандемии коронавируса COVID-19

Влада Некрасова

На днях известный теледоктор Александр Мясников заявил, что России может грозить всплеск туберкулёза из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте издания URA.RU.

По словам эксперта, во время пандемии коронавирусной инфекции туберкулёз никуда не исчезал. Более того, так как все силы медицины в течение последнего года были брошены на борьбу с COVID-19, а профилактике, выявлению и лечению других заболеваний, в частности туберкулёза, внимания уделялось недостаточно, то россиян ждёт волна данной опасной болезни.

Как подчеркнул Мясников, в России ситуация с туберкулёзом куда хуже, чем в странах Европы. Ведь в нашей стране на 100 тысяч населения приходится от 60 до 100 больных, когда как в других странах эта цифра не превышает 10.

Кроме того, по словам теледоктора, ситуацию осложняет и устойчивость бактерий, вызывающих туберкулёз, ко многим антибиотикам. А потому нередко его лечение бывает затруднено.

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