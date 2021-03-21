Тимати введёт новое правило в реалити-шоу «Холостяк»

Алексей Вольцев

Пилотный выпуск «Холостяка» с Тимати оставил после себя множество вопросов. Например, зачем на проект придёт Егор Крид? По сообщениям пресс-службы телеканала ТНТ, Тимур Юнусов изменил многие правила реалити-шоу «Холостяк».

Реакция девушек на появление Крида была самой разнообразной. Одни участницы были шокированы, а другие заинтересованы. Мало того, кто-то уже был знаком с Егором, а кто-то снимался в его клипах.

Егор Крид лично познакомится с каждой участницей шоу и должен помочь Тимуру составить мнение о каждой из них. Для Тимати важно понять в самом начале реалити, кто из претенденток на его руку и сердце пришёл за рекламой, а кто действительно хочет попытать удачу и влюбиться.

Одна из участниц шоу даже будет плакать из-за того, что Егор расскажет ей об информации, которой он владеет.

«Какие тайны скрывают девушки от Тимати? И что уже о них знает второй холостяк Егор Крид?», – подписано видео с анонсом.

В финале Тимати должен объявить о новом правиле реалити, которое изменит весь ход истории.

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