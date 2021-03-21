Трое в больнице, один — в коме: вечеринка с наркотиками закончилась очень печально для подростков в Ровенской области

Лидия Мартынова

В Ровенской области медикам пришлось одновременно спасать четырех несовершеннолетних пациентов, которые на вечеринке приняли опасные наркотические вещества — амфетамин и метадон. Как сообщил Ровенский центр экстренной медицинской помощи в Facebook, на горячую линию «103» поступило сразу несколько одинаковых вызовов. Звонившие просили помощи для участников вечеринки в селе Федоровка (Гощанский район).

Бригады Гощанской подстанции экстренной медпомощи прибыли на место и обнаружили одинаковые симптомы у троих подростков 15−17 лет.

После оказания им первой помощи детей транспортировали в реанимационное отделение районной больницы. Четвертого подростка в больницу доставили его родители. Они успели промыть сыну желудок, поэтому на данный момент его состояние опасений не вызывает.

Что же касается трех пациентов, доставленных в клинику по «скорой», то одного пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Отметим, что в Украине с «завидной» регулярностью обнаруживают и ликвидируют незаконные лаборатории по производству метадона и метамфетамина.

