У Саши Черно умерла мама

Лидия Мартынова

Саша Черно поделилась с подписчиками трагедией — ее мама ушла из жизни. Родительница экс-звезды «ДОМа-2» перенесла в конце прошлого года инсульт и не смогла оправиться после него.

«Берегите своих близких, любите, прощайте, если поссорились, то обязательно позвоните и помиритесь! Старайтесь жить по совести, любите своих детей, родителей и всех вокруг. Потом может быть поздно. Избегая сразу всех вопросов — она умерла», — сказала Черно.

В личном профиле она также опубликовала кадр из шоу, где ее мама держит на руках ребенка Саши. «Я рада, что ты смогла увидеть своего внука», — сообщила 27-летняя экс-звезда «ДОМа-2».

О плохом состоянии матери Черно рассказала еще в конце прошлого года. Тогда она делилась с подписчиками переживаниями и говорила о том, что ей тяжело. «В моей жизни произошло не самое приятное событие. Был еще один инсульт, она провела его в реанимации. Она не может ходить, не говорит. Операцию сделать не могут из-за проблем с почками. Сейчас все очень плохо», — поделилась с подписчиками участница «ДОМа-2».

Напомним, мать родила Сашу в 15 лет, поэтому большую часть детства она провела с бабушкой. Семья жила бедно, поэтому будущая телезвезда рано пошла работать, а мать постоянно воровала у нее деньги. Кроме того, женщина несколько раз сидела в тюрьме за мошенничество. У нее осталось еще двое детей.

Сообщив о смерти мамы, Черно вспомнила, что последние три дня у нее были видения и сны, связанные с детством. Кроме того, у нее сильно заболели уши. «Ведь я не хотела о ней слышать. Вспомнила один разговор, когда мне было 8 лет. В моей голове он расставил все по местам. Я не держу зла, я простила. Буду молиться за нее и вас, прошу сделать тоже самое», — пишет Черно.