Участница «Холостяка» Любовь Лишневская: «Тимати прекрасно выглядит, меня не смущает разница в возрасте с ним»
Сегодня, 21:05 Алексей Вольцев
Участница проекта в обычной жизни работает татуировщиком. Любовь Лишневская отправилась на телешоу «Холостяк» на ТНТ, чтобы испытать новые эмоции.
Когда участницы проходили кастинг, они еще не знали, кто станет холостяком в этом сезоне. Лишневская планировала на шоу просто убежать от рутины. «Тем более после достаточно длинных и токсичных отношений мне хотелось снова прыгнуть в фонтан эмоций! Я снова хотела почувствовать эти краски и ощутить этот забытый вкус к жизни. Поэтому я и пошла на этот проект. А что касается Тимура, я до последнего момента не знала, кто же будет холостяком в этом сезоне. На предыдущие кастинги этого шоу я не ходила, потому что, еще раз повторюсь, я была в достаточно серьезных отношениях и не рассматривала участие в данном проекте», — рассказала Люба «NewsTes.ruу».
стархитТы работаешь тату мастером, как написано в анкете, но при этом снималась в клипе Егора Крида. Как ты туда попала?
Сейчас снимается огромное количество различных клипов, реклам, фильмов... А у меня за плечами был большой опыт работы на камеру, и Катя Як выбрала меня на роль в этом клипе. А Егор ее утвердил. Что касается моей работы тату мастером, то эти съемки никак не сказались на ней. В сутках есть 24 часа, и я умею распоряжаться своим временем продуктивно. Я продолжаю совершенствоваться как тату мастер и с большой серьезностью отношусь к своей работе.
стархитКак близкие отнеслись к твоему участию в шоу «Холостяк»?
Мои близкие и родные совершенно не ожидали моего участия на этом проекте, но теперь каждое воскресенье у них есть замечательный повод собраться дружной компанией около телевизора, порадоваться и поболеть за меня. Конечно, не все одобрили мой выбор, у меня был достаточно долгий разговор на повышенных тонах с моим котом Мишей, но в конце концов мы обнялись, пустили слезы и дали обещания что будем скучать по друг другу.
стархитТы была замужем. Почему не сложилась семейная жизнь? Какие выводы ты сделала из такого опыта?
Я бы не сказала, что семейная жизнь не сложилась, возможно, эти отношения были не идеальны и были обречены не стать вечными, в силу возраста или слишком разных характеров у партнеров, но об этом опыте я тоже не жалею. Я была молода и слегка наивна, возможно, это тоже повлияло на то, что у нас не получилось «киношной семьи» с тремя детьми и минивеном. Но я знаю, что у меня все впереди, и я обязательно встречу того, с кем мне будет по-настоящему интересно и хорошо. Вывод такой: никогда не бойтесь своих желаний и ни о чем не жалейте, ведь все дается для определенных жизненных уроков. У нас всего одна жизнь и только вы решаете, как следует ее прожить. Вам решать, быть сильной или слабой и жалкой, никто за вас этого сделать не сможет.
стархитТебя не смущает разница в возрасте с Тимуром? Или тебе нравятся мужчины постарше?
Вы знаете, действительно хорошие и умные мужчины — они как хорошее вино, с каждым годом становятся только лучше, но здесь нужно сделать ремарку на его внешность, Тимати прекрасно выглядит, поэтому этот вопрос дальше можно не обсуждать. Да и говорить о разнице в возрасте считаю абсолютно бессмысленным. Любим ведь мы не за цифры в паспорте и не за внешность. Важно, чтобы в конце концов мужчина был мужчиной, не интригантом, не суетологом, держал свое слово, не разменивался отношениями и не играл с чувствами людей.
стархитМногие считают, что мало поладить с самим Тимати, надо понравиться его маме. Если ты дойдешь до финала, не пугает ли тебя встреча с Симоной?
Знакомство с родителями — это один из самых трепетных и одновременно волнительных моментов в отношениях абсолютно любой пары. И здесь мы играем на абсолютно неизведанной территории. Но, кто эти многие? Хейтеры? Комментаторы в соцсетях? Их мнение настолько важно и определяюще? Я думаю, все мамы хотят лучшее для своих детей, меня это не пугает, это нормально.
стархитОпиши, какая ты в отношениях? Что никогда не позволишь себе сделать?
Самое губительное воздействие на любые отношения оказывает вранье, недоговаривание, лукавство, назвайте, как хотите... Я никогда не позволю себе говорить ложь. Будьте честны друг перед другом, и у вас обязательно все будет складываться наилучшим образом.
стархитТы интересуешься экстремальным спортом, каким видом сама занимаешься?
Я обожаю экстрим и занимаюсь практически всеми видами спорта. Вейксерфинг, кроссовые байки, летом люблю кататься на доске, зимой — сноубординг. Так же считаю важным отметить, что я терпеть не могу зал, так как в данном виде спорта если его вообще можно так называть, ты не чувствуешь себя свободным, а это для меня очень важно. Поэтому я скорее прыгну с парашюта, чем подниму гантели или буду бегать по дорожке.
стархитКто-то из девушек кажется тебе сильной соперницей на проекте? Как тебе вообще состав участниц?
На этом проекте состав как никогда разный. Все участницы очень индивидуальны, и у каждой есть определенная харизма. Никто ведь не знает, какой типаж предпочитает Тим, поэтому такое понятие «соперницы» неуместно! Я уверена в себе, но выбор сделает холостяк! Единственное, что я знаю точно, когда я вернусь домой и меня будет ждать мой кот Миша, который каждый день выбирает меня, ну или свежий тунец.