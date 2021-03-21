Участница «Холостяка» Любовь Лишневская: «Тимати прекрасно выглядит, меня не смущает разница в возрасте с ним»

Алексей Вольцев

Участница проекта в обычной жизни работает татуировщиком. Любовь Лишневская отправилась на телешоу «Холостяк» на ТНТ, чтобы испытать новые эмоции.

Когда участницы проходили кастинг, они еще не знали, кто станет холостяком в этом сезоне. Лишневская планировала на шоу просто убежать от рутины. «Тем более после достаточно длинных и токсичных отношений мне хотелось снова прыгнуть в фонтан эмоций! Я снова хотела почувствовать эти краски и ощутить этот забытый вкус к жизни. Поэтому я и пошла на этот проект. А что касается Тимура, я до последнего момента не знала, кто же будет холостяком в этом сезоне. На предыдущие кастинги этого шоу я не ходила, потому что, еще раз повторюсь, я была в достаточно серьезных отношениях и не рассматривала участие в данном проекте», — рассказала Люба «NewsTes.ruу».

стархитТы работаешь тату мастером, как написано в анкете, но при этом снималась в клипе Егора Крида. Как ты туда попала?Сейчас снимается огромное количество различных клипов, реклам, фильмов... А у меня за плечами был большой опыт работы на камеру, и Катя Як выбрала меня на роль в этом клипе. А Егор ее утвердил. Что касается моей работы тату мастером, то эти съемки никак не сказались на ней. В сутках есть 24 часа, и я умею распоряжаться своим временем продуктивно. Я продолжаю совершенствоваться как тату мастер и с большой серьезностью отношусь к своей работе.стархитКак близкие отнеслись к твоему участию в шоу «Холостяк»?Мои близкие и родные совершенно не ожидали моего участия на этом проекте, но теперь каждое воскресенье у них есть замечательный повод собраться дружной компанией около телевизора, порадоваться и поболеть за меня. Конечно, не все одобрили мой выбор, у меня был достаточно долгий разговор на повышенных тонах с моим котом Мишей, но в конце концов мы обнялись, пустили слезы и дали обещания что будем скучать по друг другу.стархитТы была замужем. Почему не сложилась семейная жизнь? Какие выводы ты сделала из такого опыта?Я бы не сказала, что семейная жизнь не сложилась, возможно, эти отношения были не идеальны и были обречены не стать вечными, в силу возраста или слишком разных характеров у партнеров, но об этом опыте я тоже не жалею. Я была молода и слегка наивна, возможно, это тоже повлияло на то, что у нас не получилось «киношной семьи» с тремя детьми и минивеном. Но я знаю, что у меня все впереди, и я обязательно встречу того, с кем мне будет по-настоящему интересно и хорошо. Вывод такой: никогда не бойтесь своих желаний и ни о чем не жалейте, ведь все дается для определенных жизненных уроков. У нас всего одна жизнь и только вы решаете, как следует ее прожить. Вам решать, быть сильной или слабой и жалкой, никто за вас этого сделать не сможет.стархитТебя не смущает разница в возрасте с Тимуром? Или тебе нравятся мужчины постарше?Вы знаете, действительно хорошие и умные мужчины — они как хорошее вино, с каждым годом становятся только лучше, но здесь нужно сделать ремарку на его внешность, Тимати прекрасно выглядит, поэтому этот вопрос дальше можно не обсуждать. Да и говорить о разнице в возрасте считаю абсолютно бессмысленным. Любим ведь мы не за цифры в паспорте и не за внешность. Важно, чтобы в конце концов мужчина был мужчиной, не интригантом, не суетологом, держал свое слово, не разменивался отношениями и не играл с чувствами людей.стархитМногие считают, что мало поладить с самим Тимати, надо понравиться его маме. Если ты дойдешь до финала, не пугает ли тебя встреча с Симоной?Знакомство с родителями — это один из самых трепетных и одновременно волнительных моментов в отношениях абсолютно любой пары. И здесь мы играем на абсолютно неизведанной территории. Но, кто эти многие? Хейтеры? Комментаторы в соцсетях? Их мнение настолько важно и определяюще? Я думаю, все мамы хотят лучшее для своих детей, меня это не пугает, это нормально.стархитОпиши, какая ты в отношениях? Что никогда не позволишь себе сделать?Самое губительное воздействие на любые отношения оказывает вранье, недоговаривание, лукавство, назвайте, как хотите... Я никогда не позволю себе говорить ложь. Будьте честны друг перед другом, и у вас обязательно все будет складываться наилучшим образом.стархитТы интересуешься экстремальным спортом, каким видом сама занимаешься?Я обожаю экстрим и занимаюсь практически всеми видами спорта. Вейксерфинг, кроссовые байки, летом люблю кататься на доске, зимой — сноубординг. Так же считаю важным отметить, что я терпеть не могу зал, так как в данном виде спорта если его вообще можно так называть, ты не чувствуешь себя свободным, а это для меня очень важно. Поэтому я скорее прыгну с парашюта, чем подниму гантели или буду бегать по дорожке.стархитКто-то из девушек кажется тебе сильной соперницей на проекте? Как тебе вообще состав участниц?На этом проекте состав как никогда разный. Все участницы очень индивидуальны, и у каждой есть определенная харизма. Никто ведь не знает, какой типаж предпочитает Тим, поэтому такое понятие «соперницы» неуместно! Я уверена в себе, но выбор сделает холостяк! Единственное, что я знаю точно, когда я вернусь домой и меня будет ждать мой кот Миша, который каждый день выбирает меня, ну или свежий тунец.