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В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку укусом

Уникальный случай произошел в Соединенном королевстве.


В Великобритании хомяк по кличке Сталин смог спасти 43-летнюю хозяйку. Грызун укусил Андреа Лэнг за большой палец во время уборки клетки.

Вскоре образовалось воспаление, палец раздуло, пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

После назначения антибиотиков у нее стали появляться синяки. В итоге британка была госпитализирована, у нее диагностировали опасно высокий уровень свертываемости белка в крови, вызванный редким заболеванием. Недуг резко увеличивает опасность образования тромбов.

“Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови”, — цитирует слова британки в Daily Star РИА Новости.

Отмечается, что спасенная хомяком женщина стала называть его “доктор Сталин”. Теперь она прикасается к нему исключительно в защитных перчатках.

РИА “NEWSTES” писало, в будущем десятки млекопитающих могут заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Университета Цинхуа в Китае.

По мнению исследователей, животные могут стать распространителями инфекции, что угрожает людям. Вирус проникает через рецептор ACE2. Он есть у многих млекопитающих.

Ранее ученым стало известно, что SARS-CoV-2 может поражать орьков, кошек, собак, некоторых человекообразных обезьян. Позже в этот список были отнесены леопарды, панды, хомяки и многое другие – еще 44 вида. Звери могут передавать вирус другим людям и животным.

Сообщение В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку укусом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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