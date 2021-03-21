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В ЦБ рассказали, что делать при получении денег на карту от незнакомца

В ЦБ рассказали, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Мошенники придумали новую схему обмана, которая грозит банковским клиентам не только финансовыми потерями, но и втягиванием в преступную схему по обналичиванию средств. По словам финансовых экспертов, "ошибочный" перевод может быть частью более крупной аферы — например, отмывания денег, добытых незаконным способом.

Преступники "случайно" переводят деньги на счет жертвы, а потом просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Чтобы заставить получателя сделать это, злоумышленники используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом. В этом случае нельзя самостоятельно пытаться урегулировать сложившуюся ситуацию.

"Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом", — сказали в банке "Ак Барс".

В ЦБ посоветовали не брать на себя ответственность за чужой ошибочный перевод и не пытаться моментально вернуть деньги. Отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением на возврат средств. Получателю также необходимо позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод.

Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод.

Ранее NEWSTES писал, что мошенники крадут деньги у пользователей YouTube от имени Моргенштерна.

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По материалам: uposters.ru
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