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В Черное море вошел второй корабль НАТО

В Черное море вошел второй корабль НАТОФото: U.S. Navy / Reuters

Второй за сутки боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) США вошел в акваторию Черного моря. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США.

До этого в Черное море вошел американский ракетный крейсер Monterey.

Ранее шестой оперативный флот США сообщил, что Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности. Также военные пояснили, что американские корабли и авиация на регулярной основе проводят в регионе операции по поддержке партнеров по НАТО.

Thomas Hudner относится к эсминцам типа «Арли Берк» и может нести на борту до 96 крылатых ракет «Томагавк» или противоракет «Стандарт» в вертикальных универсальных пусковых установках. «Монтерей» способен нести до 122 «Томагавков» или противоракет.

США с начала 2021 года усилили активность в Черном море, в конце января там побывали эсминцы «Дональд Кук» и «Портер».

В мире

По материалам: lenta.ru
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