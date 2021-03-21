В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора

Алексей Вольцев

В "Единой России" обсуждают приостановку членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РИА Новости источник в ЕР."Приостановка членства - да, рассматривается", - сказал источник.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Евгений Ревенко заявил РИА Новости, что членство губернатора Пензенской области в "Единой России" будет приостановлено в ближайшее время.

"В партии ЕР предусмотрена чёткая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда. В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено", - сказал Ревенко.