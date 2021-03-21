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В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства «Северного потока-2»

В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства «Северного потока-2»Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

США едва ли смогут решиться на торговую войну из-за строительства газопровода «Северный поток-2», так как она предполагает противостояние с немецким государством. Так риск начала торговой войны между ФРГ и США в эфире «России 1» оценил немецкий политолог Александр Рар. Его слова передает РИА Новости.

«Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя [президент Джо] Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс», — поделился своим мнением эксперт.

Рар также подчеркнул, что европейцы не намерены поддерживать агрессивную политику американского лидера. По словам специалиста, США в настоящее время противостоят не только России, но и Китаю, что противоречит интересам Евросоюза, имеющего важные отношения с КНР.

Ранее Германия заявила администрации США, что отвергает санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». В Берлине подчеркнули, что позиция страны по вопросу проекта остается неизменной.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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