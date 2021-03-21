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В Гидрометцентре предупредили о снегопаде в Москве в начале апреля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе в начале апреля возможны осадки в виде снега.

«В апреле ещё снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает», — приводит слова Вильфанда «РИА Новости». Он добавил, что не бывает такого, что с какого-то момента внезапно началось лето или зима.

Согласно прогнозам синоптиков, снег ожидается в Москве в эти выходные.

Роман Вильфанд отметил, что потепление закрепится в центре Европейской части страны после 27-28 марта, когда произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры выше ноля градусов.

Сообщение В Гидрометцентре предупредили о снегопаде в Москве в начале апреля появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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