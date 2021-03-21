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В Госдуме рассказали о попытках вмешаться в выборы извне

В Госдуме рассказали о попытках вмешаться в выборы извнеФото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуме рассказали о попытках вмешаться в парламентские выборы, хотя кампания еще официально не стартовала. Об этом рассказал глава комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарев. Его слова приводит РИА Новости.

«Избирательная кампания еще официально не началась, но уже сейчас мы видим явную активизацию зарубежных структур, которые попытаются повлиять на волеизъявление наших граждан», — объявил он, но не стал уточнять, о каких именно зарубежных странах идет речь. Он подчеркнул, что выборы должны пройти открыто, конкурентно и в полном соответствии с российским избирательным законодательством.

В конце февраля президент России Владимир Путин говорил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в Госдуме, люди требуют ощутимых перемен. Он призвал депутатов во время предвыборной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог. Президент также подчеркнул, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее эксперты описали три возможных сценария избирательной кампании, где основной план властей — получение «Единой Россией» (ЕР) конституционного большинства.

Россия

По материалам: lenta.ru
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