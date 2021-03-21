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В Госдуме разочаровались словами Меркель о Крыме

В Госдуме разочаровались словами Меркель о КрымеМихаил ШереметФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти Германии разочаровывают своим отказом признавать российский статус Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование», — сказал Шеремет.

По его словам, Крым, являясь исторической частью России, воссоединился семь лет назад так же, как когда-то объединились две части Германии. «Надеемся, что в Германии помнят это и поддержат крымчан», — заключил депутат.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Она подчеркнула важность того, чтобы Европейский Союз едино и недвусмысленно реагировал на воссоединение Крыма с Россией.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.

Россия

По материалам: lenta.ru
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