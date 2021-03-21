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В Йошкар-Оле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов

В воскресенье, 21 марта, в Йошкар-Оле состоится экологическая акция по раздельному сбору мусора. Об этом ранее сообщили организаторы мероприятия на странице “ВКонтакте”.

По информации организаторов мероприятия, сбор мусора будет проходить по адресу: Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, дом 36, вторсырье будут принимать во дворе дома быта “Смена”. Все желающие могут подойти на точку сбора с 10:00 до 11:30 по местному времени.

Местных жителей предупредили, что приниматься будут отходы только определенных характеристик. В частности, макулатура и картон будут приниматься отдельно, у бумаги не должно быть никаких следов клея, скотча или других деталей.

“Самое главное правило при сортировке пластика! Если на пластике есть маркировка – то её можно нести на акцию. Если маркировки на изделии нет – не приносите”, – предупредили йошкаролинцев.

Организаторы также будут принимать металл, стекло, а также старую оргтехнику, провода, светодиодные лампочки и одежду, которая будет передана нуждающимся. Все вещи нужно принести в чистом и сухом состоянии.

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Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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