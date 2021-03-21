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В Кремле требуют письменных гарантий: РФ хочет изменить принцип организации заседаний в «нормандском формате»

В Кремле требуют письменных гарантий: РФ хочет изменить принцип организации заседаний в «нормандском формате»

Представитель России Дмитрий Козак предложил коллегам по «нормандской четверке» изменить принцип организации ее заседаний. Он хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению «Минска-2», сообщает ТАСС.

Козак отправил соответствующее письмо представителям Парижа, Берлина и Киева.

В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата», сообщает «РИА Новости».

«Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», — предлагает автор.

Кроме того, предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему. В Москве заявили, что Киев якобы отказался выполнять взятые обязательства по прекращению огня в Донбассе от 22 июля 2020 года.

Также причиной отсутствия прогресса в достижении практических результатов переговоров в «нормандском формате» в РФ называют ненадлежащую их организацию. Москва предлагает использовать принцип ротации председателей (сейчас председательствуют на встречах Германия или Франция).

Как писали «NewsTes», ранее новый план мирного урегулирования на Донбассе, разработанный Украиной, Францией и Германией, был направлен в Москву. Также украинская сторона предлагает США принять участие в «нормандском формате».

Фото: kremlin ru

Украина

По материалам: fakty.ua
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