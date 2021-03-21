В Кремле увидели однозначное нежелание Байдена наладить отношения с Россией

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Andrew Harnik / AP

В Кремле видят, что президент США Джо Байден однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. Об этом в четверг, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя высказывания американского лидера, озвученные им ранее в ходе интервью.

При этом Песков подчеркнул, что в дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном Москва будет исходить именно из подобного нежелания американского лидера выстраивать сотрудничество между странами.

Ранее в марте Байден в ходе интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер также рассказал о разговоре, который состоялся у него с президентом России Владимиром Путиным, и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. «Я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло, — будь готов"», — рассказал Байден.