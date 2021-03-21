В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть полуостров

Вадим Карасев

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о моральном долге Германии помочь Киеву вернуть Крым является политическим бредом и маразмом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 18 марта.

Он посоветовал Киеву не спекулировать на прошлом, а покаяться за период разрухи в Крыму.

В свою очередь депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») описал предложение украинского посла фразой «маразм крепчает».

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Между тем посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что возвращение Крыма в состав России стало закономерным исходом событий, которые происходили на Украине.