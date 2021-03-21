Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть полуостров

В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть полуостров

В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть полуостровФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о моральном долге Германии помочь Киеву вернуть Крым является политическим бредом и маразмом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 18 марта.

Он посоветовал Киеву не спекулировать на прошлом, а покаяться за период разрухи в Крыму.

В свою очередь депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») описал предложение украинского посла фразой «маразм крепчает».

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Между тем посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что возвращение Крыма в состав России стало закономерным исходом событий, которые происходили на Украине.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Настя Балтер собирает деньги, чтобы помочь подписчице
Настя Балтер собирает деньги, чтобы помочь подписчице
Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон
Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон
Семья Дмитренко не может переехать в свою квартиру
Семья Дмитренко не может переехать в свою квартиру
СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по Донбассу
СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по
Познер рассказал о состоянии после «Спутника V»
Познер рассказал о состоянии после «Спутника V»
Инстасамка готовится к новой операции: «Мозги себе вставит?»
Инстасамка готовится к новой операции: «Мозги себе вставит?»
Пиар? Тимати передумал закрывать «Холостяк»
Пиар? Тимати передумал закрывать «Холостяк»
Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать матерей хейтеров
Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать
Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15 тысяч рублей
Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15
В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть полуостров
В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть
Россиянам назвали способы защититься от коронавируса на майских праздниках
Россиянам назвали способы защититься от коронавируса на майских
Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)
Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания

Еще по теме

В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым
В Бундестаге заявили о моральном долге Германии перед Россией
В бундестаге ответили на призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма