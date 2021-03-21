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В Лондоне объяснили укрепление ядерного арсенала усилением ПРО России

В Лондоне объяснили укрепление ядерного арсенала усилением ПРО РоссииБен УоллесФото: JEFF OVERS / BBC / Reuters

В Лондоне объяснили укрепление ядерного арсенала усилением противоракетной обороны (ПРО) России. Об этом британский министр обороны Бен Уоллес заявил в эфире телеканала «Би-би-си».

По словам Уоллеса, в Великобритании наблюдают значительное увеличение инвестиций Москвы в противоракетную оборону. Он отметил, что в России уже запланировали и развернули новые средства ПРО.

Глава ведомства подчеркнул, что если в Лондоне хотят иметь заслуживающие доверия средства ядерного сдерживания, тогда нужно обеспечить им возможность выполнить свою задачу. Для этого министр считает необходимым следить за действиями России и других стран в данной области.

Ранее сообщалось о намерении властей Великобритании значительно увеличить количество ядерных боеголовок, состоящих на вооружении страны. По данным The Guardian, в частности, речь идет о наращивании на 40 процентов количества боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах — со 180 до 260. В общей сложности на эти цели планируется выделить около десяти миллиардов фунтов стерлингов.

В мире

По материалам: lenta.ru
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