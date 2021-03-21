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В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги

В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
Появление возможности оформлять договоры купли-продажи транспортных средств через портал госуслуг упростит заключение сделок, сообщил РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.

"В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок", — заявил собеседник агентства.

Как следует из приказа Минцифры, с 1 мая на портале госуслуг появится возможность в электронной форме проводить "юридически значимые действия".

ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника. Заверенные электронной подписью документы можно будет в цифровом виде отправить на регистрацию в ГИБДД.
Экономика

По материалам: ria.ru
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