В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата

Анастасия Иванова

Двое мужчин и ребенок госпитализированы из-за разгерметизации самогонного аппарата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

"В Колпинском районе на Пролетарской улице, 54 в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. По результатам осмотра медиками на месте происшествия госпитализированы три человека (двое мужчин и ребенок)", - говорится в сообщении.

В двух комнатах квартиры повреждены окна. Конструкции здания не повреждены.