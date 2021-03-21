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В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата

В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
Двое мужчин и ребенок госпитализированы из-за разгерметизации самогонного аппарата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

"В Колпинском районе на Пролетарской улице, 54 в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. По результатам осмотра медиками на месте происшествия госпитализированы три человека (двое мужчин и ребенок)", - говорится в сообщении.

В двух комнатах квартиры повреждены окна. Конструкции здания не повреждены.

Россия

По материалам: ria.ru
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