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В России четвертый день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса

В России четвертый день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавирусаФото: Игорь Маслов / РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявлен у 9299 человек. Таким образом, число заразившихся четвертый день подряд превышает девять тысяч. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба в воскресенье, 21 марта.

Наибольший прирост числа заразившихся наблюдается в Москве (1511), Санкт-Петербурге (881), Московской (648), Нижегородской (346) и Ростовской областях (243). Наименьшие темпы прироста за последние 24 часа зафиксированы в Ненецком автономном округе (2) и Туве (1).

Суточная смертность среди пациентов с инфекцией составила 371 человек. Всего за время пандемии в стране погибли 95 030 зараженных в 85 регионах.

За день выздоровели 8 743 жителя. Всего выздоровело более четырех миллионов заразившихся.

Россия

По материалам: lenta.ru
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