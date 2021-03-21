В России ребенок упал с 23-го этажа на автомобиль и выжил

Вадим Карасев

Фото: Telegram-канал Mash

В городе Новочебоксарск в Чувашии ребенок выпал с 23-го этажа, упал на автомобиль и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мальчику 11 лет, перед происшествием он сбежал с уроков.

Инцидент произошел на улице Винокурова, 99 примерно 08:50. Ребенок упал на припаркованную рядом с домом «Газель».

Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, его пытаются спасти врачи.

Вечером 4 февраля в Советском районе Воронежа студент местного колледжа выпал из окна и упал на коляску с младенцем, он и пятимесячный ребенок погибли. Соседи рассказали, что погибший жил на 9-м этаже, был одиноким и тихим. Иногда его видели с девушкой. Также очевидцы рассказали, что в день трагедии мужчина вел себя неадекватно. Днем 4 февраля он кричал, высунувшись из окна: «Забери мое сердце, забери мою душу». Мать младенца впала в шоковое состояние, ей пришлось сделать уколы успокоительного.