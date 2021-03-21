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В России с 1 мая меняются правила купли и продажи подержанных авто

В России с 1 мая меняются правила купли и продажи подержанных авто

С 1 мая 2021 года в России вступают в силу новые правила покупки и продажи автомобилей с пробегом. Согласно приказу Минцифры, такие сделки теперь можно заключать с помощью сайта "Госуслуги".

Нововведение позволит подписывать документы о продаже электронной подписью и отправлять их в ГИБДД в цифровом виде, однако это доступно только для физических лиц и только при реализации б/у машин.

Чтобы оформить сделку в цифровом виде, достаточно будет загрузить на сайт скан паспорта транспортного средства, свидетельство о его регистрации и полис ОСАГО на имя старого владельца (если он был оформлен). Продавец сможет решить, оставлять ли себе госномер. Для покупателя дополнительное преимущество подобного оформления заключается в возможности ознакомиться с историей эксплуатации машины еще до покупки.

Как писал NEWSTES, с 1 июня водителей ожидает новый штраф, а уже 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на права управления ТС.

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По материалам: uposters.ru
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