В России с 1 мая меняются правила купли и продажи подержанных авто

Вадим Карасев

С 1 мая 2021 года в России вступают в силу новые правила покупки и продажи автомобилей с пробегом. Согласно приказу Минцифры, такие сделки теперь можно заключать с помощью сайта "Госуслуги".

Нововведение позволит подписывать документы о продаже электронной подписью и отправлять их в ГИБДД в цифровом виде, однако это доступно только для физических лиц и только при реализации б/у машин.

Чтобы оформить сделку в цифровом виде, достаточно будет загрузить на сайт скан паспорта транспортного средства, свидетельство о его регистрации и полис ОСАГО на имя старого владельца (если он был оформлен). Продавец сможет решить, оставлять ли себе госномер. Для покупателя дополнительное преимущество подобного оформления заключается в возможности ознакомиться с историей эксплуатации машины еще до покупки.

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