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В России умерли 460 пациентов с коронавирусом

В России умерли 460 пациентов с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за минувшие сутки умерли 460 человек с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 93 824 пациента с подтвержденным вирусом. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За прошедшие 24 часа в целом по России вирус выявлен у 9803 человек. За время пандемии инфекция была подтверждена у 4,4 миллиона жителей страны. Более четырех миллионов уже поправились, в том числе 12 061 — за последний день.

Россия

По материалам: lenta.ru
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