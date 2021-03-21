В России за сутки 8743 пациента вылечились от COVID-19

Лидия Мартынова

за сутки в РФ выписаны 8 743 человека после COVID-19, за все время — 4 069 395, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 743 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 069 395", - говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 1371, Подмосковье — 571, Нижегородской области — 379.