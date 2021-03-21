В России за сутки умер 371 пациент с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки умер 371 пациент с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии умерли 95 030 зараженных в 85 регионах.

В Москве за последние 24 часа погибли 50 жителей, в Петербурге — 37 человек. В Подмосковье скончались 26 инфицированных.

Всего за сутки выявлено 9299 новых случаев коронавируса.