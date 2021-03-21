В России за сутки умер 371 пациент с коронавирусом
Сегодня, 12:00 Вадим КарасевФото: Илья Питалев / РИА Новости
В России за сутки умер 371 пациент с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии умерли 95 030 зараженных в 85 регионах.
В Москве за последние 24 часа погибли 50 жителей, в Петербурге — 37 человек. В Подмосковье скончались 26 инфицированных.
Всего за сутки выявлено 9299 новых случаев коронавируса.
По материалам: lenta.ru