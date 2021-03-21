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В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати

В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати
Американец, обвиняемый в убийстве одного человека, признался в шестнадцати убийствах, сообщает местный телеканал KRQE.

По его данным, обвиняемый, 47-летний Шон Ланнон был задержан ранее в марте в городе Сент-Луис в штате Миссури за рулем автомобиля, украденного у своей жертвы. Ланнона обвиняют в избиении до смерти человека в штате Нью-Джерси, а также подозревают в убийстве четырех человек, тела которых были обнаружены в автомобиле в гараже международного аэропорта Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Во время допроса Ланнон признался не только во всех указанных пяти преступлениях, но и в убийстве еще одиннадцати человек в штате Нью-Мексико, которых он охарактеризовал как наркоторговцев.


Телеканал отмечает, что, согласно судебным документам, Ланнон является бывшим мужем одной из жертв - Дженнифер Ланнон, тело которой было найдено в автомобиле в аэропорту Альбукерке. Пока мужчине предъявлено обвинение в убийстве только одного человека в штате Нью-Джерси, полиция изучает заявления Ланнона.

В мире

По материалам: ria.ru
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