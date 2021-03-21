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В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16

В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16

В США иллюстратор Энди Годфри недавно сделал свои наброски, показав новый истребитель F-36. По его мнению, данная модель вполне сможет заменить самолет F-16.


В США уже сейчас заявили о необходимости создать скорую замену хорошо зарекомендовавшему себя, но постепенно устаревающему перехватчику четвёртого поколения. F-16 уже много лет находится в составе американских ВВС, но его дальнейшая эксплуатация постепенно вызывает у военных опасения, так как с каждым годом данная машина становится технически все старше, постепенно уступая в уровне своего развития всем разработкам других стран. Чтобы в будущем теперь не оказаться в роли догоняющего, Пентагону нужно будет уже сейчас все-таки задумываться об альтернативе данному самолету. Ею может стать серьезно модернизированная версия самолёта F-35, она получит название F-36.


Художник уже сейчас представил концепт, изобразив графически модель. В первую очередь, отмечается тот факт, его концепт лишится всех своих свойств “невидимки”, но при этом данный истребитель получит довольно больший набор огневых средств. На него также установят автоматическую пушку и некоторые дополнительные внешние и внутренние подвесы для различных бомб и ракет самых разных классов. Всё это позволит пилоту современного истребителя одинаково эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели.

Сообщение В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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