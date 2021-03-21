Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь

В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Читать ria.ru в

САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства, сообщает городская администрация.

По данным мэрии, инцидент произошел вечером 20 марта, "в результате хулиганских действий" был затушен Вечный огонь в парке Победы. По информации городских властей, это сделали трое подростков в возрасте примерно 13-15 лет.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга
Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга
Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел коронавирусом
Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел
В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук
Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук
Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40 лет
Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40
Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от российских подлодок
Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от
Байден засомневался в своих умственных способностях
Байден засомневался в своих умственных способностях
Ждет второго? Татьяна Брухунова интригует округлившимся животом
Ждет второго? Татьяна Брухунова интригует округлившимся животом
Экс-продюсера Николая Баскова задержала полиция
Экс-продюсера Николая Баскова задержала полиция

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Еще по теме

В Киеве вновь залили цементом Вечный огонь
Вандалы снова залили цементом Вечный огонь в Киеве
В столичном парке Славы вандалы уничтожили Вечный огонь
Около мемориала Вечной славы в Киеве появились камеры и охрана