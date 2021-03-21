В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь

Анастасия Иванова

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САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства, сообщает городская администрация.

По данным мэрии, инцидент произошел вечером 20 марта, "в результате хулиганских действий" был затушен Вечный огонь в парке Победы. По информации городских властей, это сделали трое подростков в возрасте примерно 13-15 лет.