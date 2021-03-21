В Венесуэле произошел взрыв на предприятии компании PDVSA в Эль-Техидо

Влада Некрасова

В Венесуэле подвергся нападению террористов газовый завод “Эль-Техидо”. Инфраструктура венесуэльского энергетического предприятия, расположенного в северной части страны, выведена из строя после теракта.

Такое заявление сделал министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.

“Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA”, — цитирует РИА Новости слова чиновника из распространенного в соцсетях сообщения.

Отмечаются подробности: атака была осуществлена вечером в пятницу в штате Монагас, где находится операционный центр газозаправочного завода “Эль-Техидо”.

К настоящему времени данные о погибших и пострадавших пока отсутствуют.

По данным Эль-Аиссами, для ликвидации последствия теракта и восстановлении инфраструктуры привлечены ремонтные бригады и задействованы протоколы по ЧС.

РИА “NEWSTES” писало, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал провалом Соединенных Штатов избрание в Совет ООН по правам человека Кубу.

Это решение было поддержано 170 странами. Вместе с Кубой членами Совета ООН по правам человека на ближайшие три года избраны еще 14 государств, среди них Россия, Китай, Мексика, Узбекистан, Сенегал, Пакистан, Франция, Малави, Габон, Кот-д’Ивуар, Боливия, Непал, Великобритания и Украина.

Напомним, власти США добиваются отставки Мадуро с поста президента Венесуэлы. Белый дом открыто поддерживает представителя оппозиции этой страны Хуан Гуайдо. Он призывает жителей на акции протеста, а также называет себя настоящим лидером страны.

Ранее Мадуро удалось пресечь попытку государственного переворота.

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