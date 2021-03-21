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Валерия Ланская о трудностях на шоу «Точь-в-точь», Билли Айлиш и воспитании сына

Валерия Ланская о трудностях на шоу «Точь-в-точь», Билли Айлиш и воспитании сына

В первом выпуске Валерия Ланская покорила жюри необычным для себя образом — актриса перевоплотилась в Билли Айлиш! Вот уж, действительно, казалось у этих двух людей нет точек соприкосновения. Поговорили с Валерией о сложностях на шоу, отношении к социальным сетям и воспитании сына.


В своем Instagram звезда сериалов щедро делилась с подписчиками моментами подготовки к шоу. Поклонникам особо понравился пост, где актриса предстает в маске с замурованным лицом с двумя маленькими дырочками для носа. Валерия рассказала, что это пластический грим, который наносят участникам перед каждым выступлением. 

стархитВидели процесс нанесения пластического грима в вашем Instagram. Выглядит жутко! Сколько уходило времени на то, чтобы перевоплотиться в другого человека?
Грим сложный и это, конечно, испытание. Помимо того, что ты долго сидишь и твое лицо мучают, так его еще и очень трудно снимать. В общей сложности на грим уходит 5 часов. И бывает такое, что спустя неделю приходишь на съемки следующей программы, и тебе доснимают остатки грима, которые остались с прошлого раза. В общем, нелегко!
стархитНо в итоге, грим все-таки помогает вашему перевоплощению? Вы чувствуете себя другим человеком, когда на ваше лицо буквально натягивают лицо другого артиста?
Самое сложное, что грим заканчивается за полчаса до выхода на сцену. И ты не понимаешь, как ты выглядишь! Та мимика, которую ты пробовал, сильно разнится с той, которую ты видишь в зеркале, когда грим закончен. И очень жалко, что нет возможности порепетировать с этим новым лицом, которое увидит зритель. Ведь все равно в каких-то ракурсах ты больше похож на артиста, в роли которого выступаешь, в каких-то меньше, и понять это возможности нет, на это нет времени. И это обидно.

стархитПервый персонаж, в которого вы перевоплотились — Билли Айлиш. Расскажите, как вы готовились и нравилась ли она вам как музыкант до проекта? Слушали ли вы ее песни?
Билли и 2 последующих персонажа были утверждены сильно заранее, потому что съемки должны были начаться в сентябре, но из-за пандемии они много раз переносились. Поэтому для Билли у меня было больше времени на подготовку. Я много читала про нее, слушала интервью, смотрела выступления. Она прекрасный музыкант! Круто, что она сама делает музыку и это, я думаю, основное за что ее обожают фанаты. Помимо образа и манеры общения. Но основа — это, конечно, что она пишет и как.

стархитА вообще, какую вы слушаете музыку? Кто ваш любимый исполнитель?
В перерывах между работой стараюсь минимально слушать музыку. Тишина — вот лучшая музыка. А что касается предпочтений — они разнообразны! Сегодня я могу слушать грузинского исполнителя Dato, завтра Стинга , послезавтра ту же Билли. В моем случае, это больше зависит от настроения, у меня нет стабильного плейлиста и любимых исполнителей. Это было, наверное, когда я была совсем юной и фанатела от той или иной группы. Boyz II Men, например, или Garou.
стархитХорошо, тогда поставим вопрос по-другому. Что бы вы послушали сегодня вечером?
Гершвина, наверное.

стархитВ своих постах в Instagram вы поднимаете интересные темы, на которые можно порассуждать. Одна из последних — «можно ли ударить ребенка»? Что вы сами думаете по этому поводу? Можно ли?
В темах, которые я затрагиваю в своих постах, важна середина. Конечно, я не говорила о жестокости и об избиении детей. Но когда ребенок не понимает спокойный тон и долгие объяснения... И только получив по попе, ребенок приходит в себя, успокаивается и начинает понимать что происходит. Поэтому, в моем случае это возможно. Мне тоже доставалось и я не скажу, что у меня теперь проблемы с психикой из-за того, что меня били по попе. Конечно, если делать это регулярно — это перестанем работать. Повышенный тон, легкий удар ладошкой — это работает чтобы привести ребенка в чувство, но только если это не постоянно. Но, конечно, объятия и ласки — на первом месте! Он знает, что я друг и всегда делится со мной всем, что с ним происходит. И цель — сохранить это!

стархитСколько лет вашему сыну? Судя по всему, вы воспитываете его в строгости. Что самое важное вы стараетесь ему привить?
Артемию сейчас 5 с половиной лет. Самое главное — минимум свободного времени, чтобы заниматься фигней. Нужно с детства приучать ребенка к тренировкам к труду. Конечно, если я вижу что сын плохо себя чувствует, он останется дома. Но, в основном, ему нравятся занятия и у него каждый день по 2-3 разные тренировки и секции. Это и спортивная гимнастика, и театральная студия, и рисование. Я уверена, что это принесет плоды, потому что мне пригодилось все, чем я занималась в детстве в той или иной степени. Самое важное в воспитании — это дисциплина.
стархитА папа тоже строгий? Какую роль в воспитании занимает ваш муж?
К радости или к сожалению, наш папа очень много работает, он снимает кино. У него постоянные экспедиции. Сейчас он с нами в Москве, но тоже приходит поздно. Ребенок его ждет вечером, они играют, болтают, у них хорошие отношения, очень дружеские. Нет такого, что папа жесткий, а я добрая. У нас нет этой схемы «хороший-плохой полицейский». Просто в какой-то момент мы упустили воспитание, избаловали подарками. Пошел перегиб, поэтому подарки сейчас только за длительное время хорошего поведения.

стархитВы сами ведете Instgram, пишете посты? Как вообще относитесь к социальным сетям?
Да, веду сама. Ждешь ребенка после тренировки или стоишь в пробке — почему бы не написать пост? Я так понимаю это новая реальность. Конечно, они помогают если какой-то концерт или мероприятие. Но для меня это не способ заработка. Пару раз мне что-то подарили, но я никогда не получала за это никаких денег.
стархитА хотелось бы?
Я удивляюсь тем, кто умеет это делать. Наверное, в дальнейшем это возможно, я не исключаю для себя этого, но я все-таки надеюсь на свою основную деятельность. Instagram — это не то, на чем я хочу зарабатывать.

стархитКак ваши поклонники реагируют на ваши образы в проекте «Точь-в-точь»? Какие вы получаете комментарии?
Очень многие смотрят. Я могу судить только по своей аудитории — это домохозяйки, которые смотрят сериалы и люди, которые ходят в театры. Молодежи у меня не много. И поэтому мои подписчики, в основном переживали по поводу того, что шоу «Точь-в-точь» на Первом канале идет параллельно с шоу «Маска» на НТВ и им сложно выбрать, что смотреть.
Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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