Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Алексей Вольцев

Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного величия отечественного искусства. Той высочайшей планки, которую задавала русская оперная сцена, сочетавшая в себе не только потрясающее вокальное мастерство, но и актерский драматизм.

Бас выполняет всегда одну из самых сложных функций в спектакле: это, как правило, глубокие характерные роли, наполненные гаммой самых сложных, порой противоречивых чувств. Зачастую именно бас исполняет центральные мужские партии умудренных опытом героев, от которых, собственно, и зависит судьба всей сюжетной линии. Так что совершенно не удивительно, что драматический талант у обладателей баса ценится невероятно высоко.