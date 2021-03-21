Венера в Овне 21 марта 2021 года: главные плюсы и минусы такого перехода

Вадим Карасев

Венера 21 марта совершает переход из Знака Рыб в Знак Овна. Астрологи рассказали, чем чреваты такие изменения, к чему они приведут и как бороться с проблемами в грядущий период.

Венера пробудет в Знаке Овна до 13 апреля включительно. За эти три недели может произойти много неприятных событий, но самым опасным днем из этого периода будет 21 марта. Этот день входит в число самых неблагоприятных в марте.

Чего стоит опасаться в период Венеры в Овне

Для начала стоит отметить негативные стороны этого перехода. Во-первых, это повышенная раздражительность. Венера — представитель двух стихий: Воды и Воздуха. Овен — типичный представитель Огня. Это значит, что начнется время диссонанса, который неминуемо отразится на нашем настроении. Одни люди могут стать заносчивыми и импульсивными, а другие — злыми и обидчивыми. Старайтесь не переходить никому дорогу, потому что мстительные люди тоже активизируются.

Срывы планов. Из-за энергетической дисгармонии могут срываться планы. Иногда это будет к лучшему, но в основном это приведет к появлению новых проблем. У некоторых людей в первую неделю такого перехода все будет валиться из рук. Могут появляться непредвиденные неурядицы. Самое лучшее, что можно сделать, это разработать заранее запасной план.

Проблемы в пути. Поездки могут срываться из-за того, что энергия будет тратиться гораздо быстрее, чем восстанавливаться. В подобные периоды нужно проводить больше времени дома, с семьей. В родных стенах открываются чакры, гармонизируется сознание. В долгом пути человек будет подвержен сильнейшему выгоранию.

Люди станут жадными и агрессивными. Про агрессию отчасти уже было написано выше, а вот жадность — это настоящая проблема для любви. В предстоящие три недели стоит более лояльно относиться ко второй половинке. В этот период лучше не давить на своего избранника. Не стоит ждать повышенной отдачи и заботы от партнера. Необходимо относиться друг к другу с осторожностью и уважением.

Будут опасны переутомления. Венера в упадке, поэтому энергетика людей будет восстанавливаться медленнее обычного. Если у вас тяжелый день на работе, лучше идти домой и отдыхать, занявшись простым хобби. Никаких чрезмерных нагрузок, никаких переутомлений быть не должно. Это чревато потерей удачи.

Внезапные материальные потери. Венера под влиянием Овна может приводить к появлению непредвиденных трат, снижению продуктивности на работе, уменьшению потока клиентов в бизнесе и так далее. Нужно уделять больше внимания мелочам на работе и в жизни. Одна маленькая ошибка может стоит многого.

У людей появится стремление к излишествам. Если сладкое, то до тошноты. Если отдых, то больше, чем нужно. Если шопинг, то до последней копейки. Это неправильный и очень опасный подход, с которым необходимо бороться. Чтобы вовремя себя одергивать, многим из нас понадобится добросовестный и любящий человек рядом.

Плюсы перехода Венеры в Овна

Будут и хорошие стороны, хоть их и крайне мало. Например, людям будет проще отделять важное мнение окружающих от бесполезных советов. В период с 21 марта по 13 апреля люди станут более прямолинейными, поэтому многие неприятные личности смогут выдать себя бесполезными советами. Получится четко осознать, кто вам друг, а кто — недоброжелатель.

В этот период будет действовать принцип «хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». Это значит, что многие люди научатся самостоятельности и самодостаточности. Данный период будет неплохой школой жизни. Те, кто умеют выносить уроки из всего пережитого, останутся в выигрыше.