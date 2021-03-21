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Весенняя депрессия: как вернуть себе силы, бодрость и оптимизм

Весенняя депрессия: как вернуть себе силы, бодрость и оптимизм

Для многих из нас весна является временем улыбок и расцвета надежды. Тем не менее достаточно часто люди сталкиваются с весенней депрессией, которая нередко случается из-за усталости, накопившейся за зимний период.


Улучшить настроение можно за неделю при помощи трех простых практик, но в начале весны этого может быть недостаточно. Нижеописанные советы сделают вас более сильными и энергичными.

Почему появляется весенняя хандра

Зима — сложный период не только для нашей психики, но и для организма в целом. Из-за недостатка витаминов и солнечного света развивается усталость и появляются депрессивные мысли.

Весной все расцветает, но ощущение пустоты и негатива зачастую остается. У многих людей появляется ощущение, что все меняется, а они почему-то все равно грустные, и им ничего не хочется делать.

Главные признаки весенней апатии:


скачки настроения, плохое настроение;
чувство тревожности;
лень, прокрастинация, сниженная продуктивность;
головные боли;
слабость;
плохой сон.

У многих людей также может понизиться самооценка, исчезнуть уверенность в завтрашнем дне, снизиться концентрация, появиться склонность к самокопаниям, нарушиться аппетит. Стоит начать беспокоиться, если эти симптомы сопровождают вас более двух недель подряд.

Правила притяжения сил, бодрости и оптимизма

Обязательно общайтесь больше с теми, кого весенняя апатия пошатнула не так сильно. Старайтесь почаще находиться рядом с оптимистичными людьми. Общение с ними повысит вашу энергетику.

Больше гуляйте. Во время трудового дня бывают перерывы. В такие моменты желательно не продолжать сидеть у компьютера, а выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Энергия весны и яркое солнце помогут набраться сил. В выходные полезно будет выбираться на природу, уезжать из города.

Высыпайтесь лучше. Ложитесь раньше, чтобы высыпаться. Да, из-за этого будет оставаться меньше времени на вечерний досуг, но очень скоро вы почувствуете, насколько проще стало жить. Самочувствие станет намного лучше. Уйдут головные боли, беспричинная усталость.


Развлекайтесь. Смотрите веселое и жизнерадостное кино, читайте интересные и позитивные книги. Больше улыбайтесь, ведь ученые доказали, что улыбаться полезно, когда вам грустно. Ни в коем случае не забывайте о развлечениях, потому что они являются основой позитивной жизни и крепкой энергетики.

Смените обстановку и измените себя. Обновите гардероб, смените стиль в целом. Побалуйте себя походом в какое-то интересное место или поездкой в другой город, страну.

Больше двигайтесь. Займитесь спортом: начните бегать или приобретите абонемент в бассейн, в спортзал. При этом очень важно не переутомляться.

Помните о том, что все перечисленные выше советы хороши только в совокупности. Они подействуют очень быстро, если вы начнете следовать каждому из них прямо сейчас. Не забывайте о том, что депрессия страшна лишь своим звучанием. На самом деле, избавиться от нее проще простого, нужно лишь немного самодисциплины и терпения.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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