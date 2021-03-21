Виктор Гончаренко является основным претендентом на пост главного тренера «Краснодара»

Влада Некрасова

Нынешний главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко с начала следующего сезона может уже перейти в футбольный клуб «Краснодар».

Данная информация была получена от двух несвязанных между собой источников, которые приближены к «Краснодару». Один из данных информаторов сообщил, что президент «южан» миллиардер Сергей Галицкий высоко оценивает работу белоруса на тренерской посту.

На место Гончаренко в ЦСКА хотят взять Ивицу Олича, причём объявить о данной договорённости клуб может уже в ближайшие дни. Тренером «Краснодара» сейчас является Мурад Мусаев, в последнем матче футбольная команда на выезде довольно неожиданно проиграла «Спартаку» с разгромным счетом 1:6. В этом сезоне клуб под руководством Мусаева сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в общей сложности 34 балла после 21 тура.

Сообщение Виктор Гончаренко является основным претендентом на пост главного тренера «Краснодара» появились сначала на Информационное агентство "SM News".