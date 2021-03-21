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Владелец российского завода-производителя картошки фри объяснил уход из бизнеса

Владелец российского завода-производителя картошки фри объяснил уход из бизнесаАвтор: Christoph Soeder / DPA

Глава группы компаний «Белая Дача» Виктор Семенов в интервью РБК подтвердил свой выход из единственного в России проекта по производству картошки фри и объяснил причины такого решения.

По словам бизнесмена, производство продукции такого типа не привлекало его изначально, а сам проект он решил организовать из личных соображений. «Было стыдно смотреть, как Россия, картофельная держава, все последние 30 лет 100 процентов картофеля фри завозила из Польши и из Голландии», — сказал Семенов.

Предприниматель добавил, что с начала 2000-х годов предпринимал две попытки создать завод, однако из-за кризиса этого не случилось. «В 2016 году мы все-таки подписали соглашение <...> с американцами и голландцами, но они побоялись идти на 100 процентов в Россию и проинвестировали четверть», — подчеркнул он.

Семенов также отметил, что еще до открытия производства договорился с иностранными инвесторами о выходе из бизнеса, как только завод сможет обеспечить приемлемые экономические показатели. «Мы вышли — как говорят, "мавр сделал свое дело"», — заключил глава «Белой Дачи».

Первый в России завод по производству картофеля фри открылся в апреле 2018 года. Совместное предприятие «Белой дачи» и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer создавалось для снижения импорта картофеля фри в России, а также для сети ресторанов «Макдоналдс».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса работа завода была временно приостановлена из-за резкого падения спроса на фастфуд.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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