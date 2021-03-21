Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе

Анастасия Иванова

По мнению лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, ситуация на линии с ЛДНР ежедневно усложняется из-за действий ВС Украины. Политик ждет провокацию со стороны Украины в ближайшее время, поэтому выдвинул предложение первыми “долбануть без всякого объявления войны”. Тогда, считает Жириновский, “Европа зачешется”, а вместе с ней и США, если украинская армия не будет иметь ни одного солдата или офицера. Реализовать этот дерзкий план политик предлагает без вмешательства русской армии, но при использовании ракет, которые “прилетят из космоса”.

“И пойди докажи, чьи ракеты. На них не окажется опознавательного знака, что это Россия”, – резюмировал Жириновский.

Сообщение Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе появились сначала на Информационное агентство "SM News".