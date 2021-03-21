Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Врач рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легких

Врач рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легких

Врач рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легкихФото: Pixabay

Реабилитолог Дмитрий Сандул в интервью радио Sputnik рассказал о дыхательной гимнастике, которая поможет в восстановлении легких.

Врач заявил, что люди используют возможности легких только на 30-40 процентов. «Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками», — сказал он.

Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции, добавил специалист. Так, чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — технику дыхания, которая известна в Индии. «Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха», — пояснил Сандул.

Не стоит делать дыхательную гимнастику в медицинской маске, поэтому нужно выбирать такое место для упражнений, где гарантированно нет никакой инфекции. «Желательно минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы пять минут». — заключил специалист.

Ранее врач и ученый Аркадий Верткин назвал несколько способов восстановить легкие после курения. По словам специалиста, россиянам необходимо больше двигаться и стать физически активными. Чтобы помочь легким, он рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно поговорить»
Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным
Сурков после слов Байдена о Путине задался вопросом про «ублюдка Джо»
Сурков после слов Байдена о Путине задался вопросом про «ублюдка Джо»
Кремль объяснил вызов в Москву посла России в США
Кремль объяснил вызов в Москву посла России в США
В Кремле увидели однозначное нежелание Байдена наладить отношения с Россией
В Кремле увидели однозначное нежелание Байдена наладить отношения с
МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму
МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в
В Испании легализовали эвтаназию
В Испании легализовали эвтаназию
Существует две причины: Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины от вакцины из РФ
Существует две причины: Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины
Ночь тротуарной астрономии состоится в Иркутской области 21 марта
Ночь тротуарной астрономии состоится в Иркутской области 21 марта
В Йошкар-Оле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов
В Йошкар-Оле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов
Терапевт оценил риски заболеть из-за поста или диеты
Терапевт оценил риски заболеть из-за поста или диеты
Раскрыто состояние избитой отцом 12-летней россиянки
Раскрыто состояние избитой отцом 12-летней россиянки

Топ на сегодня

Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль

Еще по теме

Как избавиться от кашля при помощи дыхательной гимнастики
В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19
В чем польза массажа после ковид (COVID-19). Пять методик восстановления
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ