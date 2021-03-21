Врач рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легких

Вадим Карасев

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Реабилитолог Дмитрий Сандул в интервью радио Sputnik рассказал о дыхательной гимнастике, которая поможет в восстановлении легких.

Врач заявил, что люди используют возможности легких только на 30-40 процентов. «Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками», — сказал он.

Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции, добавил специалист. Так, чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — технику дыхания, которая известна в Индии. «Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха», — пояснил Сандул.

Не стоит делать дыхательную гимнастику в медицинской маске, поэтому нужно выбирать такое место для упражнений, где гарантированно нет никакой инфекции. «Желательно минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы пять минут». — заключил специалист.

Ранее врач и ученый Аркадий Верткин назвал несколько способов восстановить легкие после курения. По словам специалиста, россиянам необходимо больше двигаться и стать физически активными. Чтобы помочь легким, он рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику.