Врачи раскрыли причины постоянных головных болей

Вадим Карасев

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Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева раскрыли в беседе с RT причины постоянных головных болей.

Ярцева отметила, что головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях. В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому необходимо всегда следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. «То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что головные боли могут быть связаны с повышенным давлением, а также с развитием глаукомы, например, у пожилых людей. Также часто головные боли возникают у тех, кто подолгу работает за компьютером, поскольку страдает шейный отдел позвоночника, что вызывает напряжение мышц.

По словам специалиста, при головных болях помогают нестероидные противовоспалительные препараты. Однако число таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму или это длится более пяти дней, необходимо обратиться к специалисту.

Алексеева заявила, что частая причина головных болей заключается в изменении погоды и резких перепадах температуры. Также причина может быть в переохлаждении. Кроме того, изменение ритма жизни людей, частое употребление фастфуда, энергетических напитков и алкоголя, а также курение приводят к головной боли.

Ранее невролог городской клинической больницы №17 Инесса Колчу рассказала, что к развитию медикаментозной головной боли может привести частый прием обезболивающих. Такая симптоматика, по словам врача, возникает из-за духоты, переохлаждения или перегрева, долгой работы, похмелья и других бытовых причин.