Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врачи раскрыли причины постоянных головных болей

Врачи раскрыли причины постоянных головных болейФото: Pixabay

Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева раскрыли в беседе с RT причины постоянных головных болей.

Ярцева отметила, что головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях. В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому необходимо всегда следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. «То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что головные боли могут быть связаны с повышенным давлением, а также с развитием глаукомы, например, у пожилых людей. Также часто головные боли возникают у тех, кто подолгу работает за компьютером, поскольку страдает шейный отдел позвоночника, что вызывает напряжение мышц.

По словам специалиста, при головных болях помогают нестероидные противовоспалительные препараты. Однако число таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму или это длится более пяти дней, необходимо обратиться к специалисту.

Алексеева заявила, что частая причина головных болей заключается в изменении погоды и резких перепадах температуры. Также причина может быть в переохлаждении. Кроме того, изменение ритма жизни людей, частое употребление фастфуда, энергетических напитков и алкоголя, а также курение приводят к головной боли.

Ранее невролог городской клинической больницы №17 Инесса Колчу рассказала, что к развитию медикаментозной головной боли может привести частый прием обезболивающих. Такая симптоматика, по словам врача, возникает из-за духоты, переохлаждения или перегрева, долгой работы, похмелья и других бытовых причин.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Невролог раскрыл самую полезную позу для сна
Невролог раскрыл самую полезную позу для сна
Хронический недосып оказался причиной внезапной смерти
Хронический недосып оказался причиной внезапной смерти
Врачи раскрыли причины постоянных головных болей
Врачи раскрыли причины постоянных головных болей
Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"
Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока —
Названы опасные болезни, на которые указывают судороги
Названы опасные болезни, на которые указывают судороги
НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова
НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова
Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно поговорить»
Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным
Сурков после слов Байдена о Путине задался вопросом про «ублюдка Джо»
Сурков после слов Байдена о Путине задался вопросом про «ублюдка Джо»
Кремль объяснил вызов в Москву посла России в США
Кремль объяснил вызов в Москву посла России в США
В Кремле увидели однозначное нежелание Байдена наладить отношения с Россией
В Кремле увидели однозначное нежелание Байдена наладить отношения с
МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму
МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении Тайваня в ходе переговоров на Аляске
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Лидер Чечни Кадыров посоветовал Джо Байдену быть мужчиной и встретиться с Путиным
Лидер Чечни Кадыров посоветовал Джо Байдену быть мужчиной и
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на

Еще по теме

Ученые утверждают, что головная боль является признаком депрессии
Головная боль вызывает депрессию, – ученые
Найдены причины головных болей – ученые
Россиян предупредили о самых опасных видах головной боли