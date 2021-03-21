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ВС РФ вывели в Черное море флот подводных лодок-убийц, которые невозможно обнаружить

РФ отправила в акваторию Черного моря шесть своих дизель-электрических субмарин проекта «Варшавянка», которые являются одними из самых незаметных в мире, надеясь, что невероятно усложнит выполнение задач НАТО.

«Российская сторона понимает, что военно-морские учения направлены исключительно против неё. Появление же в Чёрном море сразу шести ДЭПЛ скрытного класса будет постоянно отвлекать НАТО, не говоря уже о возможном появление российских субмарин прямо в эпицентре проводимых учений, что полностью их сорвёт и продемонстрирует неготовность НАТО противостоять российским подводным силам», – публикует avia.pro слова одного из военных экспертов.

Сообщение ВС РФ вывели в Черное море флот подводных лодок-убийц, которые невозможно обнаружить появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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